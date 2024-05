Maten a trets un home al mig del carrer i a plena llum del dia al barri del Besòs de Barcelona

Un home ha mort a trets aquest dissabte a la tarda al mig del carrer al barri del Besòs de Barcelona, al districte de Sant Martí. Segons ha avançat ‘El Caso’ i han confirmat fonts properes al cas a l’ACN, al voltant de dos quarts de sis, els serveis d'emergències han rebut l'avís que s'estaven produint trets a la confluència de la Rambla Prim i el carrer Llull, prop de la parada del metro de Maresme-Fòrum i del parc del Fòrum, on aquests dies se celebra la Fira d’Abril. Fins al lloc hi han anat efectius policials i del SEM. Quan han arribat a la zona, el suposat autor dels trets ja havia fugit i hi havia un home ferit per arma de foc. El SEM l’ha intentat salvar, però ha acabat morint.