TV3 tindrà el seu 'Masterchef' amb famosos

La cuina segueix de moda a la televisió. També a la catalana, que tant rèdit li està traient amb programes com ‘Cuines’ i ‘Joc de cartes’. El seu presentador, Marc Ribas, es posarà la pròxima temporada al capdavant d'un altre espai gastronòmic, una espècie de ‘Masterchef celebrity’ amb famosos competint per demostrar qui té més habilitats entre els fogons.

En el concurs, el rodatge del qual va avançar RAC1 i ha confirmat El Periódico de Catalunya, els ‘vips’ participaran per parelles. En un principi es va especular que es tractaria de la versió catalana de ‘Tupper club’, un ‘xou’ que ofereixen diverses cadenes autonòmiques (Telemadrid, l'EITB basca, la valenciana À Punt, Radio Televisión Canaria…), però finalment serà un espai original que també es podrà veure en la nova plataforma de TV3, 3Cat.

De Joel Díaz a Karmele

Entre els famosos que passaran per les cuines del programa, el títol provisional del qual és ‘Un plat que fa riure’, hi ha noms de l'‘star system’ català: Joel Díaz en el seu retorn a TV3 després de la seva inesperada marxa del ‘Zona Franca’, Miki Núñez, Marta Torné, Tomàs Molina, el Mag Lari, Charlie Pee i Andreu Juanola. També participarà algun personatge de les primeres etapes de l'univers ‘Salvame’, com Karmele Marchante.

Per valorar els plats, a part de Ribas estaran Ivan Surinder i Sofia Janer, dos professionals de la cuina que saben bé què és participar en un concurs gastronòmic. Ell, responsable del restaurant barceloní Tandoor, ha estat presentador del programa de Canal Cocina ‘Cocina india’ i ha participat a ‘Joc de cartes’ quan el ‘xou’ de Ribas buscava el millor local de cuina internacional de Barcelona. Ella, que està al capdavant de la pastisseria La Dramerie, també va passar per ‘Joc de cartes’, encara que se la coneix sobretot per haver estat a ‘Masterchef 6’.

Més 'Joc de cartes'

Al capdavant del ‘xou’ està una productora experta en fogons, Magnolia TV, també responsable del ‘Joc de cartes’, un dels programes de més èxit de TV3 i de la seva plataforma, 3Cat. El programa tornarà aquest estiu a la cadena catalana amb la seva ja tradicional versió estival i, a la tardor, amb una vuitena temporada regular.