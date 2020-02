La festa de l'escudella de Castellterçol reparteix un total de 6.000 plats de brou

La festa del Dimarts de l'Escudella va servir per cuinar un any més 6.000 plats de brou suculent, per a la gentada que no es va voler perdre aquesta tradicional festa que se celebra des del segle XVII.

Cap a les 9 del matí tothom qui ho va voler va poder esmorzar amb torrades i cansalada viada. Els escudellers van començar la feina a les 7 del matí posant els clemàstecs a punt i penjant-hi les 28 calderes. Aquest any s'hi van afegir dues calderes més en previsió que hi hagués escudella per a tothom. Una novetat que es va estrenar enguany fou una cursa de calderes per un itinerari assenyalat per la Vila.

Enguany hi va ser el cuiner Marc Ribas, que va ser l'admiració del públic que omplia la plaça de Prat de la Riba. A la una del migdia el rector va beneir l'escudella i tot seguit fou repartida al nombrós públic que va assistir a la festa. Al cap de poca estona ja no en quedava gens.

Molts dels participants van poder fruir de l'àpat a la mateixa plaça en unes taules que l'organització havia deixat preparades prèviament.