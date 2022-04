La Passió d’Olesa de Montserrat ha estrenat aquesta temporada la «transformació més gran de l’espectacle de les darreres dècades», segons la direcció. Amb més de 500 anys d’història, s’ha apostat per «un nou concepte dramatúrgic i una potència escènica a l’alçada de grans produccions per oferir una representació molt més emotiva, humana i propera al públic». També cal destacar que s’ha passat de tres actes a dos i s’ha reduït la durada a poc més de dues hores.

Segons un dels directors, Xavier Povill, l’obra és «més universal i menys sacralitzada» per commoure a qualsevol espectador. I Joan Gil, l’altre director, destaca el fet de traslladar l’obra al ritme i a l’estètica del 2022: «La Passió d’Olesa fa el salt al segle XXI perquè fins ara es representava un espectacle heretat del 1967».

Aquesta evolució i transformació de La Passió d’Olesa de Montserrat no és fruit d’un dia. L’entitat va iniciar el 2019 la reflexió sobre quin havia de ser el futur de l’espectacle. Aquest treball previ, juntament amb un nou concepte de tractament dramatúrgic, tècnic i escenogràfic sorgit de la feina feta per l’equip de col·laboradors de l’entitat, donen com a resultat una Passió «molt diferent de com s’havia vist fins ara».

Les escenes ja no segueixen estrictament l’ordre cronològic (l’espectacle té diversos moments de flashback) i els quadres s’enllacen entre ells a una velocitat que ha suposat tot un repte logístic. «Per agafar aquest ritme més de musical, l’equip de so, llum, tramoies, vestuari i maquillatge ha hagut de fer un salt qualitatiu», assegura Joan Gil.

Es recuperen textos que feia dècades que no pujaven a escena, però que permeten entendre millor les motivacions dels personatges, i es deixen enrere quadres que feia temps que formaven part de l’espectacle.

La temporada 2022 de la Passió d’Olesa va arrencar el dia 20 de març i ara en queden quatre representacions: demà, 9 d’abril, a les 18 h; Divendres Sant, 15 d’abril, a les 11 h; diumenge, 24 d’abril, a les 18 h; i diumenge, 1 de maig, a les 18 h. Totes les representacions es fan al Teatre de la Passió i estan subtitulades en castellà i anglès de forma simultània a l’espectacle.

A més, per segon any consecutiu, la Passió d’Olesa fa el salt a Internet i tres de les funcions es podran seguir en directe des de casa. Seran els dies 9, 15 i 24 d’abril, que s’emetran en streaming de pagament simultani a la representació al teatre.