Junqueras, Sànchez, Cuixart i Romeva ingressaran entre demà i dijous a Lledoners

Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Raül Romeva ingressaran entre demà i dijous a la presó bagenca de Lledoners després que el ministeri de l'Interior comuniqués ahir a la Generalitat el trasllat d'aquests quatre líders del procés, a més de Carme Forcadell i Dolors Bassa. Els sis presos faran nit avui al centre penitenciari de Zuera (Saragossa) i demà arribaran a Catalunya. Segons fonts coneixedores del procés de trasllat, els sis reclusos estaven ahir sent agrupats en una sola presó madrilenya per sortir avui cap a Saragossa des d'aquest centre.

Els sis presos van sol·licitar la setmana passada el trasllat i el jutge Pablo Llarena, instructor de la causa en el Tribunal Suprem, va afirmar que ja no existeix «raó processal» per mantenir-los en presons de Madrid.

La unitat de la Guàrdia Civil especialitzada en aquest tipus de trasllats, la Uprose, és la que s'encarregarà avui del desplaçament dels presos, que previsiblement viatjaran en un mateix furgó. Després de pernoctar a Saragossa, els sis continuaran viatge demà a Catalunya. Ja al Principat seran els Mossos d'Esquadra els que es facin càrrec del trasllat a la presó corresponent (Puig de les Basses de Figueres, en el cas de Forcadell i Bassa), una vegada que l'administració penitenciària catalana faci els tràmits oportuns.

Amb tot, Sànchez va demanar que el traslladessin a Quatre Camins; Junqueras i Cuixart a Brians II; Bassa a Girona Dones, Forcadell a Barcelona Dones, i Romeva a un centre de Barcelona, si bé els seus lletrats han reconegut que els destins definitius no havien de ser necessàriament aquests. Segons Serveis Penitenciaris s'ha triat Lledoners i la presó de Figueres després d'analitzar les sol·licituds dels presos d'acord amb el principi d'igualtat que aplica a tots els interns. Un cop arribin a aquests centres, els líders del procés seran conduïts al mòdul d'ingressos, on hauran de complir els tràmits habituals d'identificació, visita mèdica i entrevistes de l'equip penitenciari. Després seran ubicats a mòduls ordinaris adients al seu perfil, tal com es fa amb qualsevol intern.

Pel que fa a la rutina que seguiran en aquests centres, Serveis Penitenciaris indica que és la mateixa que la dels interns que compleixen condemna. L'únic que canvia és que no participen en activitats especialitzades d'intervenció en un delicte, ja que no estan penats. Sí que poden participar en activitats formatives, esportives, artístiques o laborals.

Els únics presos sobre els quals Llarena no s'ha pronunciat encara són Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn, interns a la presó d'Estremera. Fonts jurídiques han indicat que aquests tres exconsellers també ho han sol·licitat, però la petició no va arribar fins ahir al matí al Suprem, de manera que és previsible que el jutge es pronunciï avui. Interior va assenyalar en un comunicat, que aquests tres presos seran traslladats «més endavant», ja que els tràmits que els afecten no han conclòs per haver-ho sol·licitat més tard.

El criteri del nou equip d'Interior és traslladar els presos a Catalunya sempre que el jutge hagi conclòs la pràctica de diligències que impliquin la seva presència, motiu pel qual s'ha consultat al magistrat cada petició. Ara, atès que l'ordre de processament ja és ferma i que el jutge ha dit que no hi ha «raó processal» que obligui que els presos estiguin en determinat centre, Institucions Penitenciàries ha conclòs els informes necessaris i va comunicar ahir el trasllat a la Generalitat.