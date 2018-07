Dos anys de presó per robar 5.000 euros de la casa on treballava, a Artés

El Jutjat Penal 2 de Manresa ha condemnat a dos anys de presó una empleada de la llar que va robar 5.000 euros en efectiu de la casa on treballava, a Artés. La dona, Sandra Ximena H. B., no haurà d'ingressar a la presó amb la condició que torni els diners a la víctima i que no torni a delinquir en un període de dos anys.

Els fets, segons la sentència, van tenir lloc durant l'any 2016, quan l'acusada treballava a casa de la víctima, un veí d'Artés. La dona, que no té antecedents penals, feia tasques per a la llar en aquest habitatge.

La casa tenia una caixa forta i l'acusada, segons la sentència, va descobrir a quin lloc la víctima amagava la clau, darrere d'un quadre. Així, la dona va agafar la clau diversos cops i la va utilitzar per obrir la caixa forta, amb la qual cosa va anar sostraient quantitats de diners que van arribar a sumar 5.000 euros en total.

L'acusada, però, va acabar sent enxampada per la víctima i denunciada a la policia. La fiscalia va presentar un escrit d'acusació pública i va demanar inicialment la pena de quatre anys de presó per a la processada, per un delicte de robatori amb força sobre les coses en casa habitada.

El dia del judici, celebrat recentment al Jutjat Penal de 2 Manresa, la dona va reconèixer l'autoria dels fets, de manera que la seva defensa va pactar una pena de conformitat amb la fiscalia, que va ser validada per la jutgessa.

La condemna es va establir en dos anys de presó, també per un delicte de robatori amb força en casa habitada. El mateix dia del judici, però, la jutge va concedir a l'acusada la suspensió de l'ingrés a presó, amb la condició que retorni els 5.000 euros a la víctima i que no torni a delinquir durant un període de dos anys.

La magistrada va permetre a l'acusada retornar els diners de forma fraccionada, pagant 200 euros mensuals durant un total de 25 mensualitats. La sentència, com que és de conformitat, és ferma i ja no hi ha possibilitat de fer cap recurs.