Un tribunal tailandès manté la pena de mort per Artur Segarra, excandidat de PxC a Manresa

Un tribunal d'apel·lació tailandès ha confirmat aquest divendres la pena de mort per a Artur Segarra acusat de l'assassinat de David Bernat, un enginyer i consultor de telecomunicacions natural de l'Albi (Garrigues) i que també residia a Bangkok. Segons informa el diari 'Bangkok Post', Segarra va ser traslladat als jutjats des de la presó, on es troba ingressat des de la seva detenció el febrer del 2016 a Cambodja i després de ser entregat a les autoritats tailandeses, per escoltar el veredicte. Segarra, natural de Terrassa, ha negat sempre els càrrecs per assassinat, segrest, robatori, destrucció de proves i diversos delictes més.

Els fets es remunten al gener del 2016 quan, segons la policia i la justícia tailandesa, Segarra va acabar amb la vida de Bernat esquarterant el seu cos, congelant-lo i posteriorment llançant-ne diverses parts al riu a Bangkok. A més, la investigació va determinar que Bernat va ser extorsionat amb uns 900.000 euros i va detectar que s'havien produït moviments bancaris estranys després de la desaparició de l'enginyer.

L'arrestat va fugir en moto de Tailàndia en ser reconegut per una parella d'espanyols quan sopava amb la seva parella en un restaurant d'una província nord-oriental del país fronterera amb Cambodja.

La família de David Bernat va denunciar la seva desaparició la família en no saber res des del 20 de gener del 2016 i les alarmes van saltar quan un amic anglès de la víctima resident a Bangkok va trucar l'1 de febrer a la germana de David Bernat perquè no sabia res d'ell des de feia més de deu dies i no havia arribat a Teheran (Iran), on havia de treballar el 21 de gener.

La pena capital a Tailàndia està reglada segons la llei d'aquest país asiàtic però el seu ús va finalitzar fa 14 anys. La darrera execució va tenir lloc l'any 2009, quan dos narcotraficants van ser condemnats a mort per injecció letal. Abans d'aquesta execució, n'hi va haver una altra al 2003.

Des del 2015, Segarra també tenia una ordre de recerca i captura de l'Estat per evadir la justícia espanyola. En concret, una ordre de cerca i captura emesa el maig de 2015 pel jutjat penal número 14 de Barcelona on hi té pendent un judici per estafa, tinença il·lícita d'armes i falsificació de documents.