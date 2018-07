Funcionaris de Lledoners eviten que un intern gravi imatges dels presos independentistes

Presó de Lledoners de Sant Joan, on hi ha Junqueras, Rull, Turull, Forn, Romeva, Sànchez i Cuixart

Presó de Lledoners de Sant Joan, on hi ha Junqueras, Rull, Turull, Forn, Romeva, Sànchez i Cuixart ARXIU/M. ARSO

Funcionaris del mòdul 2 de Lledoners, que acull els set presos independentistes, han impedit aquesta setmana que un intern gravi imatges dels polítics i les difongui a l'exterior. El reclús, després de ser enxampat pels treballadors, va explicar que havia rebut una oferta de 15.000 euros per vendre vídeos dels polítics a l'interior del centre penitenciari. L'intern ja ha estat castigat amb el trasllat al mòdul de règim tancat.

Els fets van tenir lloc aquest dijous. Segons ha pogut saber Regió7, funcionaris del mòdul 2 van descobrir un telèfon mòbil amagat a la zona de paqueteria. Després de fer un visionat per les càmeres de vigilància, van descobrir que la persona que havia deixat l'aparell a l'esmentat indret era un pres condemnat per tràfic de drogues, i que tenia accés a l'espai de paqueteria. El telèfon mòbil no tenia targeta. Es desconeix qui l'havia introduït al centre.

El reclús va ser immediatament interrogat. Segons van explicar ahir al vespre fonts de la conselleria de Justícia, la investigació de Serveis Penitenciaris ha conclòs que l'intern pretenia utilitzar el mòbil per gravar vídeos a l'interior del mòdul. Segons la mateixa investigació, l'oferta econòmica per l'obtenció de vídeos dels polítics havia arribat fins als 15.000 euros.

Fonts de Justícia destaquen que s'ha aconseguit detectar el telèfon «després de diversos escorcolls en diferents espais del centre i gràcies al zel dels funcionaris de Lledoners». Les mateixes fonts recorden que els telèfons mòbils estan prohibits a tots els centres penitenciaris.

El pres en qüestió va ser traslladat al mòdul de règim tancat, tal com es fa amb tots els interns que han de ser sancionats. L'intern, molt possiblement, s'haurà d'estar durant un temps en aquest mòdul, ja que se li revocarà el segon grau i passarà a primer grau. L'home té condemna per tràfic de drogues fins al 2022.

El que pretenia fer aquest pres és el mateix que va passar a Estremera, quan hi havia Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn. En aquella ocasió, un intern va aconseguir gravar unes imatges dels polítics i les va difondre. Ara, de moment, a Lledoners s'ha evitat que passi el mateix. Els funcionaris del mòdul 2 es veuran obligats a extremar la vigilància per impedir cap altre episodi similar.