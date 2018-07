Acomiaden un motorista d'Igualada mort a causa d'una col·lisió amb un taxi a Barcelona

Túnel de la Ronda General Mitre on va tenir lloc l´accident, en una imatge d´arxiu

Túnel de la Ronda General Mitre on va tenir lloc l´accident, en una imatge d´arxiu Arxiu / Acn

Un jove de 27 anys d'Igualada, Víctor Carrer Vives, va morir dissabte a l'Hospital Clínic en no poder-se recuperar de les greus ferides que va patir en un accident de moto a Barcelona ara fa una setmana, en una col·lisió contra un taxi. L'igualadí ha estat acomiadat aquest dimarts al matí en una cerimònia multitudinària al santuari de la Pietat de la capital de l'Anoia.

L'accident, segons ha confirmat el SEM a aquest diari, va tenir lloc dimarts de la setmana passada, 17 de juliol, a 2/4 d'11 de la nit, en un túnel de la ronda General Mitre de Barcelona, a l'altura de la Diagonal. El jove igualadí, que actualment vivia a la capital catalana, circulava en motocicleta, quan, per causes que es desconeixen, va rebre l'impacte d'un taxi.

Com a conseqüència del xoc, el motorista va resultar ferit en estat crític i va ser atès per dues unitats del SEM. Posteriorment, va ser evacuat a l'hospital Clínic de Barcelona, on va acabar morint quatre dies després, a causa de la gravetat de les lesions.

Avui dimarts, familiars, amics i coneguts l'han pogut acomiadar en una emotiva cerimònia al santuari de la Pietat, de l'Escola Pia d'Igualada, que s'ha omplert de gom a gom.

La víctima mortal, Víctor Carrer Vives, va estudiar Farmàcia a la Universitat de Barcelona (UB) i va treballar de farmacèutic a Igualada. A més, va estar molt vinculat a la vida cultural de la capital anoienca, i havia fet de patge de la cavalcada.

Des de fa uns anys, residia a Barcelona. Actualment havia acabat una tesi doctoral, que havia de defensar davant d'un tribunal de l'Escola de Doctorat de la UB. Li tocava fer-ho precisament aquest dimecres passat, just l'endemà del tràgic accident.