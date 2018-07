La policia ja va identificar diumenge dos ultres a la plaça Onze de Setembre de Manresa

Set hores abans de l'agressió feixista a la plaça Onze de Setembre de Manresa, ja hi va haver un incident davant del màstil on hi havia l'estelada hissada per l'Ajuntament, protagonitzat per dos dels mateixos ultres.

Segons han explicat fonts policials a Regió7, cap a les 6 de la tarda, una patrulla de la Policia Local es va aturar perquè va escoltar un grup de persones increpant-se. En aturar-se, va identificar dues persones: Raul Macià, que acabava d'enfilar-se al pal per treure una estelada i una senyera (que algú havia col·locat una estona abans), i Òscar González, autor del vídeo de l'acció, que va gravar per reivindicar a les xarxes socials. Tots dos participarien hores després a l'agressió, per la qual cosa han acabat denunciats. La Policia Local també va identificar a la tarda la noia que conduïa el cotxe, Jennifer R., i que estava esperant Macià i González.