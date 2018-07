Un grup d'ultres del Bages agredeix set membres del CDR de Manresa

El grup d'ultres bagencs que els darrers mesos ha protagonitzat diferents incidents i agressions contra independentistes al Bages va tornar a atacar de nou ahir a la matinada. I ho va fer agredint set membres del CDR de Manresa, un dels quals menor d'edat, que acabaven de col·locar una bandera estelada al pal de la plaça Onze de Setembre de la ciutat. Un dels presumptes agressors, Raúl Macià, és la persona que havia retirat l'estelada del mateix indret fa poques setmanes, cosa que li va valer una denúncia de l'Ajuntament de Manresa, ja que la col·locació de l'estelada havia estat aprovada pel ple municipal.



Els fets es van iniciar diumenge a 2/4 de 12 de la nit. Un grup nombrós de persones havia respost a la crida del CDR de Manresa per tornar a penjar de nou l'estelada al pal de la plaça. Mentre ho feien, un cotxe va començar a donar voltes per la plaça. A l'interior, hi havia quatre ultres bagencs que, mentre exhibien una bandera espanyola, proferien insults contra els independentistes i cridaven consignes com «arriba España». Tot seguit, els ultres van baixar del cotxe i es van encarar amb els membres del CDR, però la presència de la Policia Local va fer separar els dos grups. Els espanyolistes van acabar marxant.



Els membres del CDR van identificar ja aleshores els quatre individus, entre ells Macià i el santjoanenc Toni Noguera, que fa un mes va ser detingut per agredir un independentista a Lledoners.



Quan els integrants del CDR van haver penjat la bandera, la majoria es van quedar a l'indret fent vigilància, però, de mica en mica, alguns van anar retirant-se. Al lloc hi van romandre una dotzena de persones, que es van asseure a les escales de la plaça. Cap a 3/4 d'1 de la matinada, van veure com els quatre ultres bagencs tornaven a l'indret, amb una escala, que van repenjar al pal. En aquell moment, els independentistes s'hi van acostar, per reclamar-los que no retiressin l'estelada, moment en què els ultres van treure els telèfons mòbils per gravar-los i, tot seguit, van agredir-los a cops i a puntades de peu, a més a més d'amenaçar-los de mort, segons els denunciants.



En rebre l'avís dels fets, fins a l'indret hi van acudir patrulles dels Mossos i de la Policia Local, que van separar els dos grups. Els agents van identificar totes les persones concentrades, tant les víctimes com els ultres, i van constatar que ningú no presentava lesions greus. En total, van dur a terme disset identificacions, però no van detenir cap persona, en considerar que cap d'elles no presentava lesions greus.



El SEM va enviar al lloc una ambulància, que va atendre in situ tres independentistes ferits, dos dels quals van ser traslladats a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, segons van explicar fonts del SEM. Quatre víctimes més van acudir a Urgències pel seu compte.



En sortir de l'hospital, sis dels independentistes agredits van anar a la comissaria dels Mossos a presentar denúncia. El setè, que és menor d'edat, ho va fer més tard, acompanyat dels seus pares. Els Mossos van obrir diligències pels delictes de desordres públics, lesions lleus i amenaces lleus, i van enviar l'atestat al Jutjat 5 de Manresa, en funcions de guàrdia, que investigarà els fets. Tot i que, a l'indret, els ultres van expressar la intenció també de denunciar els independentistes, ahir no hi havia constància que ho haguessin fet a la comissaria.



Diumenge, hores abans dels fets, dos dels ultres ja havien estat identificats per la Policia Local a la mateixa plaça, quan van despenjar una estelada i una senyera que algú havia col·locat una estona abans.