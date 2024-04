El Bages i el Berguedà concentren els ajuts a propietaris per gestionar el bosc: "Feia temps que ho esperàvem per la por d'un gran incendi"

"Cada any patim per si ens tocarà viure un incendi", explica l'amo del celler Sanmartí de Sallent, Joan Sanmartí. Ell és un dels 150 propietaris que l'any passat es van acollir als ajuts que atorga el Departament d'Acció Climàtica per fer treballs forestals de prevenció d'incendis. De fet, el Bages i el Berguedà concentren el gruix del pressupost destinat a reduir la càrrega combustible, amb un total de 3 milions d'euros dels 4,5 totals al conjunt de Catalunya. "Feia anys que esperàvem aquests ajuts", destaca Sanmartí, que lamenta que sense subvencions "és impossible gestionar el bosc com caldria a causa de la falta de rendibilitat de la fusta".

"Busquem un canvi de comportament del foc"

El director dels Serveis Territorials del Departament d'Acció Climàtica, Manel Armengol, posa en relleu que són ajuts específics per actuar en zones estratègiques de propietat privada. "Els ajuts van dirigits als propietaris, tenint en compte que més del 75% de la superfície forestal és privada, i estan orientats a reduir la vulnerabilitat dels boscos. En un context de sequera, Armengol remarca la necessitat de preparar-se "com estan fent moltes finques del Bages que ha patit des de fa temps grans incendis forestals". Concretament, en aquesta comarca l'any es van concedir 1,8 milions d'euros, que han permès treballar prop de 1.200 hectàrees.

Els treballs forestals consisteixen en tallades d'arbres i arbustos, reducció del sotabosc o el tractament de les restes generades. El cap d'Ajuts del Centre de la Propietat Forestal, Àlex Muñoz, diu que aquestes actuacions serveixen per reduir la càrrega combustible de determinades àrees que es consideren estratègiques per minimitzar l'impacte dels incendis. "El que busquem és un canvi de comportament del foc, aconseguir que no corri tant i donar més marge de maniobra als treballs d'extinció dels Bombers", assenyala. D'aquesta manera, explica que, amb les tales d'arbres o les estassades, els boscos es tornen "més resistents" als riscos derivats del canvi climàtic i s'afavoreixen els processos d'adaptació dels arbres a les noves condicions climàtiques.

"La gestió forestal abans era un negoci, ara la fusta no és rendible"

Un dels propietaris que s'ha beneficiat d'aquests ajuts per als treballs forestals és Sanmartí, que ha rebut 280.000 euros entre els anys 2022 i 2023. El propietari explica que en la darrera actuació s'han gestionat una trentena d'hectàrees de la finca, amb actuacions com rompudes i neteja de sotabosc. "El que s'ha fet és deixar de forma més regular l'espècie que pensem que ha de ser preponderant, com l'alzina, i reduir la densitat arbustiva davant del risc d'un gran incendi", apunta.

Sanmartí, que gestiona una finca amb una tradició vitivinícola documentada des de l’any 996, destaca que cada estiu tem per la possible afectació d'un incendi. "De moment, el foc sempre ens ha passat de resquitllada, però el temor hi és", assegura. En aquest sentit, diu que feia temps que esperava l'ajut per poder impulsar tasques de gestió forestal a la finca. "Anys enrere la gestió del bosc formava part del negoci familiar, però, avui en dia, la rendibilitat dels boscos ha baixat tant que pràcticament el preu d'extracció de la fusta equipara al de la venda final", posa de manifest. Per això, reivindica la necessitat que es donin aquests ajuts per fer possible la gestió forestal.

Un total de 12 milions d'euros destinats a la gestió forestal

El Departament d'Acció Climàtica està destinant, per tercer any consecutiu, 4,5 milions d'euros a una nova línia d'ajuts específica perquè persones propietàries i associacions de boscos privats puguin fer gestió forestal considerant més que mai els incendis forestals. Amb aquest any 2024 s'hauran destinat 12,5 milions d'euros en actuacions per tal de reduir el risc dels grans incendis forestals als boscos de Catalunya.

Les actuacions d'Acció Climàtica s'emmarquen en el Pla de prevenció d'incendis 2022-2025, que compta amb una inversió de 72 milions d'euros.

