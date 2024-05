Controlat un petit un incendi a Can Cases, a Martorell

Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat un incendi de vegetació que aquesta tarda de dissabte ha cremat a la zona del parc forestal de Can Cases, a Martorell. L'avís s'ha rebut quan faltaven vuit minuts per les set de la tarda. En l'extinció de les flames, que no han arribat a cremar gaire superfície, hi han treballat fins a cinc dotacions a peu de bosc i un helicòpter. Es preveu que en les pròximes hores es doni per extingit. A dos quarts de nou encara no han transcendit les causes del foc.