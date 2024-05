Berga promou 'una Patum de tothom' a través de la samarreta oficial

L’Ajuntament de Berga ha presentat aquest dissabte al migdia la samarreta oficial de la festa de la Patum, una peça de roba que produeix per segon any esperant repetir l’èxit de la primera edició, en la qual en va vendre 3.000. La peça d’aquest any és obra del ninotaire local Kap i representa, amb el seu estil, tot de personatges al voltant de la Patum tot simbolitzant l’esperit que vol promoure el Patronat de la festa i el mateix consistori: la Patum és una festa de tothom. En aquest sentit, va sorprendre especialment entre els centenars de veïns que van presenciar l’estrena el dibuix d’un alienígena al centre de la composició. Kap ho va aclarir: «sempre hi ha gent de fora» i la Patum també és una festa dels visitants.

La presentació s’ha fet aquest dissabte al migdia a la plaça de Sant Pere en un acte que també ha servit per homenatjar els músics que han tocat per Corpus. L’homenatge ha estat especial pel fet que han tocat per primera vegada junts músics de la Cobla Ciutat de Berga, la Cobla Pirineu, la Cobla Berga Jove i la Banda de l’Escola Municipal de Música de Berga sota la direcció de Robert Agustina. En el marc d’aquest acte, en el qual els músics han interpretat un parell de peces de la festa, també s’ha fet un homenatge a l’històric músic local Josep Comellas, present a l’acte. Comellas a tocar 31 anys a la plaça Sant Pere fins al 1992 amb l’única banda de l’època, Els Saletes, la qual es va merèixer la dita popular «quan no hi hagi Els Saletes, la Patum a fer punyetes».