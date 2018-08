Incendi en dues barraques al barri de Salipota de Súria

Dues barraques han cremat aquesta matinada en una zona d'horts al barri de Salipota de Súria. El foc ha afectat diverses eines i un motocultor que estaven emmagatzemats a l'interior i també ha calcinat 100 metres quadrats de superfície agrícola. No hi ha hagut ferits.

Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís quan faltaven pocs minuts per les dues de la matinada i tres dotacions han treballat per apagar l'incendi, que ha quedat completament extingit a un quart de quatre. Segons fonts dels Bombers, no hi havia perill que el foc es propagués.