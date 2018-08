Un ferit lleu en un xoc frontal entre un camió i un tractor a Olius

El conductor d'un tractor ha resultat ferit lleu en un xoc frontal entre el vehicle que conduïa i un camió a Olius. L'accident ha tingut lloc a la carretera C-26, en el punt quilomètric 108, aquest dimecres a dos quarts de 12 del matí en el carril en sentit Berga. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat el ferit al centre sanitari de Solsona amb una possible fractura a les costelles i els bombers que s'han desplaçat fins al punt de l'accident, han hagut de controlar la fuita de combustible del tractor. Segons el Servei Català de Trànsit, no han hagut de tallar la carretera i no hi hagut problemes viaris.