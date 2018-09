Rescaten una dona lesionada al Pedraforca

Els Bombers van rescatar ahir en helicòpter una dona de 59 anys que es va lesionar el turmell quan caminava per l'entorn del Pedraforca, a Gósol, i que no podia continuar caminant. La incidència es va produir a 2/4 d'1 del migdia. La dona va ser rescatada per l'helicòpter dels Bombers, amb personal del grup de muntanya, que la va traslladar al camp de futbol de Saldes, on l'esperava el SEM.