Un vehicle s'accidenta a Navàs i rebenta una canonada de gas

Un cotxe ha xocat aquest divendres a la tarda contra una canonada de gas a la via pública, a Navàs, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat. Com a conseqüència, s'ha produït una petita fuita de gas, que no ha causat afectacions personals.

Els fets han tingut lloc a les 4 de la tarda, a la cruïlla entre el passeig de Ramon Vall i el carrer de Mossèn Morta. Fins a l'indret s'hi ha desplaçat la Policia Local i una dotació dels Bombers, que ha situat tanques a la zona a l'espera que hi arribessin tècnics de la companyia de gas.