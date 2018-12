La C-55 resta una hora tallada per un accident amb tres cotxes implicats i set ferits

Una col·lisió frontal al km 7,5 de la carretera C-55 -a l'alçada de l'antic balneari de la Puda, al terme municipal d'Esparreguera- entre tres vehicles ha deixat set ferits i ha obligat a tallar la circulació durant una hora. Tot i que el trànsit ja ha quedat restablert poc després de la 1 del migdia, després dels treballs de tres dotacions dels Bombers per netejar la via -i amb la grua retirant els turismes-, durant una hora s'ha hagut de desviar la circulació per l'interior d'una urbanització.

El sinistre ha tingut lloc cap a les 12 h del migdia amb la participació de tres vehicles. Els ferits, del que en el moment d'escriure aquestes línees encara no es coneixia quina era l'abast del seu estat, van ser evacuats tant a l'Hospital de Martorell com el Moisès Broggi de Sant Joan Despí.