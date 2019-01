Els Mossos investiguen una agressió sexual múltiple a la Seu d'Urgell

Una jove de 19 anys veïna de l'Alt Urgell va denunciar divendres passat, 28 de desembre, una agressió sexual múltiple comesa per un grup de sis nois a la Seu d'Urgell. Els fets van tenir lloc la nit del 24 de desembre a l'espai d'oci nocturn La Murga. La noia hauria patit tocaments per part d'aquest grup de nois i, després de presentar la denúncia, els Mossos d'Esquadra van detenir-ne un, que va quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar al jutjat. Segons el Col·lectiu Feminista de l'Alt Urgell els agressors eren cinc nois d'Andorra i un de la Seu. Els Mossos mantenen la investigació per aquests fets tipificats com a agressió sexual i no descarten més detencions.

Segons un comunicat del mateix Col·lectiu Feminista de l'Alt Urgell, un dels suposats agressors que ja ha estat identificat seria un component de grup Tractor Amarillo, que tenia prevista una actuació per a la nit de Cap d'Any, al mateix recinte on van tenir lloc els fets del 24. L'organització va confirmar el mateix dilluns que el suposat agressor no participaria en l'actuació.

Malgrat això, des del Col·lectiu Feminista Alt Urgell, el Col·lectiu Huldra i Arran Alt Urgell han volgut denunciar aquesta agressió i han lamentat al mateix temps que la justícia «protegeixi dia a dia els agressors, deixant la víctima qüestionada constantment», segons el comunicat.