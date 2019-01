La mortalitat viària a les comarques centrals creix el 26% i suma dos anys seguits d'augment

El nombre de víctimes mortals en accidents de trànsit a la Catalunya Central ha crescut aquest 2018 un 26% respecte a l'any anterior, un percentatge superior al que s'ha registrat en el conjunt de Catalunya, que ha estat del 10%. Es tracta del segon any consecutiu en què s'ha incrementat la mortalitat, tant a les comarques centrals com en el conjunt del país.

Després que el 2016 s'hagués registrat el mínim històric (19 víctimes a les comarques centrals), la xifra va pujar fins a 23 morts el 2017, i aquest 2018 s'ha tancat amb sis víctimes més, 29 en total. Es tracta del còmput anual més alt des del 2014 (quan en van ser 32). La dada inclou els accidents interurbans i urbans del conjunt de les comarques incloses en l'àmbit de difusió d'aquest diari, és a dir, el Bages, el Moianès, el Berguedà, la Cerdanya, l'Alt Urgell, el Solsonès, l'Anoia i el Baix Llobregat Nord.

D'entre aquestes, el Bages ha estat la comarca més damnificada (amb 9 víctimes, 4 més que el 2017), seguida de l'Anoia (7), l'Alt Urgell (5), el Baix Llobregat Nord (4), el Berguedà (2) i la Cerdanya (2). Al Solsonès i al Moianès no hi ha hagut cap accident mortal.

La majoria de sinistres tràgics s'han produït en carreteres convencionals d'un sol carril per sentit, en les quals aquest gener el límit de velocitat quedarà reduït a 90 km/h. El tram de l'Alt Urgell de l'eix del Segre (C-14) ha estat el que presenta el pitjor balanç, amb cinc víctimes mortals, en cinc accidents diferents, tres dels quals al terme municipal de Bassella.

Una altra via afectada ha estat la B-224, entre Martorell i Capellades, amb tres víctimes. L'eix Diagonal i l'eix del Cardener han registrat, al seu torn, dues víctimes cadascuna. En el cas de l'eix del Cardener (C-55), els dos accidents mortals es van produir a Callús, és a dir, en el tram Manresa-Súria, un dels que concentra més sinistralitat de tot el país, segons un estudi recent del RACC. Pel que fa al tram sud de la C-55, entre Manresa i Abrera, ha registrat el 2018 un accident mortal, amb una víctima, a Castellbell i el Vilar.

Pel que fa a les vies desdoblades, l'eix Transversal ha estat l'autovia amb més víctimes, amb tres morts al tram del Bages (dos dels quals en un únic accident). També hi ha hagut dos morts a l'autovia C-16, al tram bagenc, tot i que, en els dos casos, van ser atropellaments. La C-16 va tenir el juny un tercer accident mortal, a Guardiola de Berguedà, on un conductor va morir per l'impacte d'una roca.