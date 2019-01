Mor una dona de 85 anys en l'incendi d'un habitatge a Manresa

Una dona de 85 anys ha perdut la vida aquest dimarts a la matinada en un incendi d'habitatge al cinquè pis del número 28 del carrer Àngel Guimerà de Manresa, segons han confirmat els Bombers de la Generalitat.



El cos de Bombers ha informat que el foc ha cremat una habitació del pis. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i estan intentant esclarir les causes de l'incendi. Segons fonts del Bombers la víctima podria haver mort per causes naturals o bé per inhalació de fum, tot i que no es podrà determinar amb certesa fins s'hagi realitzat l'autòpsia.



La resta de veïns del bloc de pisos han estat desallotjats mentre els Bombers extingien el foc i posteriorment han pogut tornar als seus domicilis. Els cossos d'emergències han rebut l'avís a les 02.27h de la matinada.



Cinc dotacions dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han pogut controlar l'incendi a les 2.55h. Quan els Bombers han accedit a l'interior de l'habitatge han trobat el cos de la dona sense vida.





Aquesta matinada, hi ha hagut un incendi d'habitatge al carrer Àngel Guimerà de Manresa on ha perdut la vida una dona de 85 anys. El foc ha cremat una habitació del pis. Hem treballat 5 dotacions #bomberscat, 6 @mossos 2 @semgencat i #PoliciaLocal — Bombers (@bomberscat) 22 de enero de 2019