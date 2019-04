Uns compradors acusen una immobiliària d'estafar 20.000 euros d'una paga i senyal

Manel Mas, juntament amb el seu germà, protesta, des d'avui fa una setmana, davant d'una immobiliària de Manresa a la qual acusa «d'enganyar els seus clients». Assegura que l'empresa CIFA Corredor Immobiliario, a la cantonada entre els carrers Poeta Mistral i Barcelona de Manresa, s'ha quedat 20.000 euros que els seus pares, de 84 i 83 anys, Manel Mas i Matilde Carnicero, van entregar per a la compra d'un pis que mai s'ha acabat fent.

L'afectat, que és el seu pare, que també es diu Manel Mas i té 84 anys, explica en una conversa telefònica amb Regió7 que va rebre l'oferta del pis en un missatge al mòbil i que en un primer moment va ser la seva jove qui va anar-lo a visitar perquè «tinc 84 anys, visc a Barcelona i venir en cotxe és molta distància per a mi». Un cop la seva jove va haver vist el pis, situat a Sant Joan de Vilatorrada, i li va agradar, li van demanar 2.000 euros com a paga i senyal per reservar-li l'immoble fins que ell mateix el visités en persona, explica Mas.

Tot seguit, diu, va visitar el pis «em van convèncer i vam posar-nos d'acord». Passats uns dies, segueix Mas, «em van enviar un correu electrònic demanant-me el DNI i el de la meva dona i també dos xecs bancaris per 4.500 euros i 13.500 euros», encara que finalment ell va acabar fent una transferència de 18.000 euros, que sumats als 2.000 que ja havia entregat sumaven 20.000 euros que havien de servir per fer el contracte d'arres que mai es va signar, diu Mas. Explica que el propietari del pis estava pendent d'una hipoteca, i atès que si es feia enrere havia tornar-li els 20.000 euros de les arres i 20.000 d'addicionals, si podia esperar 15 dies. Mas va accedir «esperant que se solucionés el tema de la hipoteca, però van passar 15 dies, un mes i ningú respirava».

Després de «moltes queixes, i moltes històries, l'11 d'octubre em van enviar un contracte d'arres» que, segons Mas, era «fals». Finalment, diu Mas, «jo vaig demanar que se'm tornessin els diners». Però veient que passaven els dies i no avançava, van decidir posar el tema en mans d'un advocat. El 13 de febrer va enviar un burofax a la immobiliària exigint que en el termini de dues setmanes se'ls tornessin els diners o es fixés data per formalitzar la compra de l'habitatge. Mas afirma que els van dir que l'1 de març recuperaria els 20.000 euros, però de moment, diu, els diners no han arribat. I això va portar els seus dos fills a fer públic el seu problema passejant gairebé cada dia des de dimecres passat pels voltants de la immobiliària amb la pancarta en la qual afirmen que a «CIFA enganyen els seus clients».

Ahir, Regió7 va contactar amb la immobiliària, que va declinar fer cap valoració sobre aquesta qüestió.