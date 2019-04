Dues persones resulten ferides per inhalació de fum en l'incendi a l'interior d'una nau a Santa Eugènia de Berga

Dues persones han resultat ferides per inhalació de fum aquest diumenge en l'incendi a l'interior d'una nau de Santa Eugènia de Berga (Osona). Tres dotacions dels Bombers han intervingut per apagar el foc, que ha cremat material tèxtil. Les flames no han afectat l'estructura de l'edifici, situat al carrer Indústria. Les dues persones ferides, que treballen a la nau, han estat traslladades a l'Hospital de Vic.