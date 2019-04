L'accident de trende Castellgalí centra una jornada dels Bombers

Els bombers de la regió central van realitzar ahir una jornada de retorn d'experiències sobre l'accident de tren de Castellgalí del 8 de febrer passat i en el qual una maquinista hi va perdre la vida. En la sessió d'ahir hi van participar bombers que van intervenir en l'operatiu que es va activar com a conseqüència de l'accident ferroviari.

Segons van informar fonts dels Bombers de la Generalitat, aquest tipus de jornades són habituals després de desplegaments de magnitud important. En la jornada es posen en comú diferents elements de la intervenció i serveix per tal d'establir protocols.

En la sessió, oberta a tots els membres del cos de la regió centtral i també de l'àrea metropolitana que van participar en el rescat de l'accident, hi van participar uns 35 efectius.