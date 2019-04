La mitjana de fets delictius a la Seu d'Urgell, per sobre de la mitjana catalana

La mitjana de fets delictius de la Seu d'Urgell es situa en 39,3 per cada mil habitants, el que representa poc més de la meitat en relació amb la del conjunt de Catalunya, que és de 75,5. Aquesta dada s'ha donat a conèixer en el marc de la Junta Local de Seguretat, que ha estat presidida pel conseller d'Interior, Miquel Buch. Tot i això, la xifra és superior a la del període que va de l'abril de 2017 al març de 2018, quan era de 28,9 fets delictius. L'increment ve motivat, segons l'alcalde de la capital alturgellenca, Albert Batalla, per l'augment de l'activitat a la ciutat després dels anys de crisi econòmica. Mentre, Buch ha destacat que l'índex també és positiu pel turisme, ja que, ha dit, "la seguretat té un pes molt influent" a l'hora de triar la destinació on passar les vacances.

El conseller d'Interior ha qualificat de "satisfactori" el resultat de les dades de fets delictius a la Seu d'Urgell des de l'abril de 2018 i fins al març de 2019, les quals ha emmarcat dins d'un paràmetre de normalitat després que les del període immediatament anterior fossin "molt baixes". En aquest sentit, ha destacat l'increment de detencions, fins a un 47 per cent, i ha valorat la "gran feina policial" que es duu a terme. A més, ha remarcat que en els darrers anys no han entrat noves promocions de Mossos d'Esquadra, el que, ha dit, es tradueix en una manca d'agents. "Tot i ser pocs, treballen més i millor", ha conclòs.

Per la seva banda, Batalla ha afirmat que la Seu d'Urgell continua sent un dels municipis més segurs del país i ha posat en relleu la coordinació que existeix entre els diferents cossos d'emergències que duen a terme la seva feina a la ciutat. Sobre el repunt de fets delictius detectat en relació amb les dades de fa un any, l'alcalde l'ha emmarcat en la recuperació de l'economia després dels anys de la crisi i ha dit que tot i que la xifra continua mantenint-se baixa cal estar "amatents" a l'hora de seguir la seva evolució.

Les estafes per Internet, bàsicament compres fraudulentes, representen un de cada quatre fets delictius de la Seu d'Urgell. El còmput té en compte el lloc de residència de la persona que ho denuncia, encara que no hi hagi una incidència directa a la ciutat per aquest tipus de delictes. Mentre, dos de cada deu fets que s'han computat corresponen a furts. L'alcalde de la capital alturgellenca també ha remarcat que la pròxima instal·lació de càmeres de seguretat en diferents punts de la via pública pot fer variar les dades de l'any que ve.

D'altra banda, pel que fa a la creació d'una regió d'emergències al Pirineu, el conseller ha dit que des del seu departament s'hi està treballant per poder fer realitat el projecte. Tot i això, ha reconegut que les negociacions sobre la relació laboral i d'infraestructures d'aquest tipus d'efectius ha influït a l'hora d'avançar-lo.