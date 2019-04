Denuncien que un sallentí condemnat per maltractar animals té gos tot i estar inhabilitat

La Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA) ha denunciat, davant la Policia Local de Sallent, que un home condemnat per maltractament animal a Sallent torna a tenir un gos tot i estar inhabilitat per un jutge.

L'entitat animalista es persona com a acusació en el procediment per un presumpte delicte d'incompliment de condemna. L'home va ser condemnat a començament d'any a tres mesos de presó i a inhabilitació per a la tinença d'animals durant tres anys. Va marxar de casa seva deixant tres cadells lligats amb morrió i sense aigua. Un quart gos adult no tenia accés a menjar ni aigua. Poc després va deixar un gos tancat en un transportí durant cinc dies.

Quan la FAADA va saber que l'home tornava a tenir un gos, en aquest cas un Rottweiler, va denunciar els fets a la Policia Local de Sallent, que va verificar-ho i en va informar el jutjat de guàrdia. L'animal no sortia del domicili.