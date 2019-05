Més de 350 persones competiran per 10 places de Policia a Manresa

Un total de 354 persones competiran per aconseguir una de les 10 places d'agent de Policia Local que ha convocat l'Ajuntament de Manresa.

Del total d'aspirants a un dels llocs de treball, 65 són dones, una xifra que suposa gairebé el 25% dels aspirants i que s'ha assolit després que per part del mateix consistori es portés a terme una campanya que tenia per objectiu d'animar les dones a presentar-se a les proves. L'objectiu final és incrementar la presència femenina al cos, tal com ja va explicar Regió7 el 22 de març passat, quan es va fer pública la convocatòria. Actualment, dels 85 agents de policia local de Manresa, només 7 són dones.

En fer la convocatòria de places, l'Ajuntament i la Policia Local van portar a terme una campanya publicitària i també dues xerrades adreçades a dones per explicar-los el funcionament del cos policial i també de les proves que es fan per tal d'accedir al cos. La primera part de les proves ja té data i es farà el proper 8 de juny al complex esportiu del Vell Congost, mentre que les entrevistes personals es faran a partir del 14 de juny i queda per definir la data de la resta de proves. La previsió és que a final del mes de juliol el procés ja estigui finalitzat i que a partir del mes de setembre els nous agents comencin curs de formació bàsica per a policies a l'Escola de Policia, de l'Institut de Seguretat Pública, que té una durada d'uns 9 mesos i llavors ja es puguin incorporar plenament al cos policial.

Fonts municipals, feien ahir un balanç positiu que a l'entorn del 25% dels candidats siguin dones i també destacaven que la inscripció femenina s'havia accelerat un cop es va posar en marxa la campanya específica.

Tot i això, les mateixes fonts especificaven que encara era aviat per fer un balanç definitiu i que cal esperar a veure com evoluciona el procés i quantes dones acaben obtenint una de les places d'agent de Policia Local. En aquest sentit, cal destacar que a part de la campanya que s'ha fet per incentivar les inscripcions de dones, en les proves el tractament és igual per a homes i per a dones.



Cobrir baixes i jubilacions



Les 10 places que ara s'han convocat són per cobrir jubilacions i baixes que hi ha al cos policial i estan dividides en dues convocatòries diferents.

Per una banda, s'han convocat tres places pel procés anomenat de mobilitat horitzontal, és a dir, només hi poden aspirar agents de policies locals d'altres municipis o d'altres cossos policials, i un altre, de set places pel sistema d'oposició lliure que està obert al públic en general al qual pot optar tothom qui compleixi els requisits establerts.

La convocatòria amb més participants és la del sistema d'oposició lliure. Per a aquestes set places competiran un total de 299 persones de les quals 54 són dones. Aquestes xifres fan que hi hagi 42,7 candidats per a cada plaça. A més a més, a part dels candidats admesos, en aquesta convocatòria han estat excloses, per diferents motius, un total de 12 persones. D'aquestes, tres eren dones.

Pel que fa a la convocatòria de mobilitat horitzontal, hi ha un total de 55 participants que han estat admesos. D'aquests, 11 dones. En aquest cas, la ràtio d'aspirants és de 18,3 per a cada plaça convocada. D'altra banda, en aquesta convocatòria, un total de quatre persones han estat excloses i en aquest cas hi ha una paritat absoluta: dos homes i dues dones.