«Estic convençuda que són innocents, si hi ha justícia la sentència serà absolutòria»

La vilomarenca Estefania Torrente ha format part de l'equip de defensa d'Oriol Junqueras i Raül Romeva en el judici del procés al Tribunal Suprem i també ha estat candidata d'ERC al Pont de Vilomara en les eleccions municipals

La que ha estat cap de llista d'ERC al Pont de Vilomara, Estefania Torrente, de 27 anys, ha format part de la defensa d'Oriol Junqueras i Raül Romeva en el judici del procés. Ha respost per correu electrònic aquesta entrevista.

Què li ha semblat la petició de penes de la Fiscalia?

Severes, més pròpies d'un estat demofòbic que d'un estat democràtic. La perpetuació d'un problema que s'ha de resoldre políticament i no judicialment.

I de l'Advocacia de l'Estat?

Poques diferències hem trobat. Una advocacia de mirada curta i clarament polititzada, una advocacia amb una ideologia política que pretén escapçar un moviment democràtic.

Moltes veus opinen que la sentència ja està escrita. Creu que seran condemnats per rebel·lió? I per sedició?

Estic convençuda que són innocents; per tant, si hi ha justícia, la sentència serà absolutòria. On veuen la rebel·lió? I la sedició? Aquest dimarts i dimecres les defenses ho hem deixat absolutament clar.

Considera factible l'absolució o la condemna només per desobediència?

Reitero el que he dit. Algú pot dubtar d'això? Les proves de la defensa són claríssimes i a elles em remeto. Complien el mandat democràtic emès a les urnes, i com que no poden jutjar més de dos milions de catalans, volen jutjar només els seus líders polítics.

La sensació és que Marchena ha estat molt permissiu amb els testimonis de les acusacions i molt poc amb els de les defenses. Des d'allà també l'ha tingut?

Jutgin-ho vostès mateixos, però crec que ha quedat força clar que es tracta d'un judici polític. Nosaltres hem tractat de fer la feina el més estrictament possible, però és evident que potser no totes les parts ho han fet. Tanmateix, esperem que s'imparteixi justícia.

Això podria ser important de cara a un recurs al TEDH?

En espera de com pugui anar al Suprem, el que sembla clar és que al TEDH és on més justícia justa, valgui la redundància, esperem trobar. De fet, i gràcies a aquest fet, tenim la sensació que han tractat de ser més exigents en el compliment de les normes.

Creu que Junqueras podrà prendre possessió com a eurodiputat?

Estic convençuda que així serà. Si va prendre possessió com a diputat al Congrés, a Europa hauria de passar el mateix. I si no, l'Estat s'haurà d'esforçar molt a explicar per què vulnera els drets fonamentals d'un ciutadà electe.

Com és que ha estat membre de l'equip de la defensa de Junqueras i Romeva?

Junqueras i ERC buscava un perfil com el meu que pogués col·laborar en la defensa.

Què ha suposat participar en aquest judici?

Experiència professional, però sobretot personal. He conegut gent meravellosa, tant els advocats i advocades de les defenses, com persones que ens ajudaven a fer que el dia a dia al Suprem fos més fàcil, un gran equip humà que ha estat en tot moment entregat als seus líders polítics. I molt més. Però jo sempre dic que tant debò no haguéssim passat aquest judici perquè suposaria que estarien totes i tots en llibertat.

Com ha viscut l'experiència?

Amb molt entusiasme, perquè he pogut conèixer les meravelloses persones que hi ha al darrere dels personatges públics com l'Oriol i el Raül, i també la Carme i la Dolors, dues magnífiques dones, amb qui he pogut col·laborar. Ha estat molt gratificant i humà.

Com ha anat combinar la campanya electoral amb el judici i els viatges a Madrid?

Quan es fa la feina amb il·lusió, no es troben obstacles, només bona gent disposada a ajudar i a treballar com són les persones que formen part de la secció local d'ERC. I pel que fa a la campanya electoral, amb una il·lusió increïble el poder treballar pels vilomarencs, vilomarenques, rocafortins i rocafortines, però al meu municipi la feina tot just comença ara.