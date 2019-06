Cinc persones evacuades i dotze de reallotjades per un incendi sense ferits a Puigcerdà

Un incendi ha afectat aquest diumenge al matí un bloc de quatre plantes situat al número 5 del carrer Escoles Pies de Puigcerdà, segons han informat fonts des Bombers de la Generalitat. El foc s'hauria produït a la cuina d'un pis de la segona planta, i tot i que no hi ha hagut ferits, s'han hagut d'evacuar veïns que hi havia confinats a les plantes superiors.

En total, s'han evacuat cinc persones fins a l'hospital transfronterer de Puigcerdà, on han estat ateses per intoxicació lleu de fum, mentre que l'Ajuntament ha hagut de reallotjar dotze persones més. Entre les persones evacuades hi havia una parella amb un menor confinada a l'àtic de l'edifici, que s'han hagut de rescatar amb l'autoescala dels bombers.

Els bombers han rebut l'avís del foc, del qual no han trascendit les causes, a les 11.04 hores del matí. En les tasques d'extinció hi han participat fins a vuit dotacions, i a les 11.42 hores s'havia donat per controlat. Tècnics municipals han fet una revisió de l'edifici davant de possibles danys estructurals, i per ara s'ha decidit precintar-lo. Una dotació dels Bombers s'ha quedat a la zona a l'espera que s'acabi de balisar.