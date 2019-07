L'entorn familiar de la víctima denuncia «seguiments» pels carrers de Manresa

La mare de la menor que va denunciar la violació de la menor va declarar ahir al matí davant del tribunal que la seva filla «tenia por de tot». La tieta de l'adolescent, per la seva banda, va assegurar que «vaig rebre amenaces pel poble i tothom deia que el Bryan ens havia amenaçat».

En la seva declaració va afegir que «he anat amb la nena pel car-rer i la seguien» persones properes als acusats per «tot Manresa».

La dona va dir que «molts cops vaig haver de sortir al carrer en pijama perquè pel carrer l'amenaçaven», amb referència a la víctima. La mare ho va arribar a exemplificar explicant que havia sortit amb la jaqueta de la filla i que l'havien seguit fins que s'havien adonat que ella no era la menor.

Qui també va assegurar en el judici que va rebre amenaces és l'exparella de l'adolescent. Va explicar que després de la nit del botellón va trobar-se amb Bryan A. M. C. a la porta de casa de l'acusat. Allà, Bryan A. M. C. li va proferir una frase que no va acabar d'entendre però que posteriorment, en la seva declaració davant dels agents dels Mossos d'Esquadra, aquests li van dir que es tractava d'una amenaça de mort.

D'altra banda, un dels agents dels Mossos d'Esquadra va explicar en el judici que quan van detenir Bryan A. M. C. van trobar-li una pistola d'aire comprimit, però idèntica a una de real com les utilitzades pels Mossos d'Esquadra, a casa de l'acusat a qui les víctimes consideren instigador dels fets. Tot i això, no és ell el qui està acusat per un delicte d'amenaces durant la festa. L'acusat per exhibir una pistola i proferir amenaces durant la festa és Marco A. R. T.

En la sessió de dilluns passat la víctima va assegurar que s'havia sentit intimidada per una pistola que durant la festa s'anaven passant alguns dels acusats i que feien el gest de carregar-la. Una amiga de la víctima, encara ara menor i que va declarar dilluns, també va assegurar que li havien posat una pistola a la boca.