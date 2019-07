Alta densitat d'habitatges amb ocupes al carrer i el passatge de l'Aiguader

En un espai d'uns 200 metres hi ha més de deu habitages ocupats il·legalment i que no disposen de subministraments ni elements bàsics per viure-hi: com aigua, llum, rajoles a terra, finestres, ni lavabo. És el recompte que ha fet l'Associació de Veïns de les Escodines. Els que hi viuen asseguren sentir-se sols i «abandonats per l'Ajuntament per la deixadesa generalitzada de fons voltors que tenen la titularitat de propietats, i la crisi econòmica que fa que cada vegada hi hagi més gent en situació de vulnerabilitat extrema», afegeix la presidenta de l'associació de veïns, Carme Carrió. Fins i tot hi ha una finca de titularitat municipal.

Una veïna del carrer amb problemes de mobilitat ha tingut dos robatoris a l'interior del seu domicili ens els darrers tres mesos i, a més, els aldarulls fan que una altra veïna que hi viu i té problemes de salut no pugui descansar. Són exemples del que han de suportar els ciutadans que resideixen en aquest carrer de les Escodines.



Situació «enquistada»

Els veïns lamentaven fa uns dies que fins llavors no hi hagués hagut una intervenció contundent de la policia que posi fi a la greu problemàtica que viu aquest punt concret del barri de les Escodines. També repartien part de la culpa a l'Ajuntament i el fet que «han deixat enquistar una realitat que fa impossible i insostenible la vida digna dels que hi volen viure tranquil·lament». A part, la brutícia que s'acumula en racons del car-rer i a l'interior d'habitatges buits fa d'aquest punt de la ciutat «un lloc insalubre», segons la representant veïnal.

Tot i que l'Associació de Veïns de les Escodines ja havia denunciat en diverses ocasions la situació del barri, assegurava abans de l'atac a la menor que ara no podia passar més temps sense que ningú hi actués i per aquest motiu exigien solucions.