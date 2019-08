El Bages supera els 40 graus sis dies diferents des que ha començat l'estiu

El Bages no només ha registrat temperatures rècord aquest any sinó també màximes extremes durant dies. Des que que ha començat l'estiu, a la comarca hi hagut sis dies en què el termòmetre ha marcat més de 40 graus centígrads en les onades de calor que hi han tingut lloc. Artés, que a final de juny va arribar a tenir la temperatura més alta de tot Catalu-nya, és el municipi amb estació meteorològica de la regió que ha tingut màximes superiors als 40 graus durant més dies aquest any. El 9 d'agost, en el darrer episodi de calor, el mercuri del termòmetre es va enfilar als 40,1 graus en el municipi bagenc.

A Artés, quatre dels sis dies en què les màximes han superat els 40 graus van ser en l'onada de calor del final de juny i la temperatura més extrema es va registrar el dia 28, amb 43,6 graus. Un rècord asfixiant. Posteriorment, el 6 de juliol, el termòmetre va marcar una màxima de 40,2 graus. Són unes dades que contrasten molt amb les de l'any passat, perquè en aquest racó del Bages les temperatures no van arribar cap dia als 40 graus i el dia de més calor del 2018, a Artés, va ser el 5 d'agost, quan es va arribar als 39,4 graus.

A Manresa, el 28 de juny va ser l'únic dia que la temperatura va ser més alta dels 40 graus, segons dades de l'estació meteorològica de la casa de la Culla. Es va arribar als 41,6 graus. Tot i així, hi ha hagut dies de calor intensa, i en el darrer episodi de temperatures extremes a la capital del Bages el termòmetre va marcar 39,8. Va ser el dia 9 d'agost i en aquesta jornada a la ciutat hi va haver una elevada inversió tèrmica, ja que la mínima va ser de 19,9.

Sant Salvador de Guardiola va ser un altre punt de la comarca on divendres passat hi va fer una calor intensa i van arribar als 40,5 graus. Tot i que a principi d'estiu, al municipi bagenc van arribar als 42,9 graus, no ha estat fins a l'agost que hi ha hagut un registre superior als 40, tot i que hi ha hagut jornades en què el termòmetre ha marcat els 39.

En altres capitals de comarca de la regió central, com Berga, la temperatura s'ha mantingut lluny dels 40 graus en l'onada de la setmana passada i la màxima de la jornada més calorosa aqueta va ser de 35,7 graus. De fet, en l'episodi més intens, el de final de juny, la capital berguedana va marcar una màxima de 39,2, un registre també insòlit a la ciutat.

La temperatura ha baixat els darrers dies i les màximes a la capital del Bages no han passat dels 36 graus, i ahir el registre del termòmetre va caure fins als 30,1 de màxima. Per aquest motiu la sensació ahir era tenir temperatures més fresques a Manresa, i també a la resta de municipis de la regió.