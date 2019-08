Un conductor ferit en topar amb la mitjana a l'A-2, a Martorell

Un conductor de 35 anys va resultar ferit lleu ahir a la nit en topar el turisme amb què viatjava contra la mitjana a l'autovia A-2, entre els municipis de Martorell i Castellbisbal. Segons fonts dels Bombers, que van enviar dues dotacions al lloc dels fets, el vehicle va xocar amb la mitjana al quilòmetre 589 de l'A-2 en sentit Barcelona. No hi va haver altres vehicles implicats. A conseqüència de l'accident, del qual se'n desconeixen les causes, es va haver de tallar un carril de la via i això va provocar retencions d'un quilòmetre fins a la mitjanit, quan es va normalitzar la circulació.