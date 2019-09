El TSJC rebaixa la vigilància als jutjats de Berga i Solsona al nivell dels altres

El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús Maria Barrientos, ha acceptat reduir la vigilància policial als jutjats de Berga i Solsona en el marc de l'anomenat dispositiu Toga. Si fins ara aquests jutjats havien d'estar vigilats les 24 hores del dia, a partir de dilluns que ve ja no caldrà que hi hagi presència dels Mossos d'Esquadra durant els matins dels dies laborables quan aquests estan oberts al públic. No obstant això, sí que es manté la custòdia d'aquestes seus judicials, com les de la resta de Catalunya, durant les tardes, les nits i els caps de setmana.

Aquesta ordre d'ahir de Bar-rientos elimina el greuge que tenien aquests jutjats, juntament amb els del Vendrell, Gandesa, Balaguer i Cervera, respecte dels de la resta de Catalunya, que des del 15 de maig passat ja no tenien vigilància del cos policial en horari d'obertura al públic.

En la seva resolució d'ahir, Bar-rientos fa referència a una comunicació del comissari en cap de Mossos d'Esquadra del 5 de setembre en què s'asseguraria que els «riscos» pels quals es va establir la vigilància policial als edificis judicials «s'haurien vist reduïts».

L'anomenat dispositiu Toga es va iniciar el 6 de febrer. Va ser arran de diferents actuacions que es van atribuir als CDR que van consistir a abocar deixalles i fems davant d'una vintena de seus judicials de Catalunya.

Entre els jutjats davant dels quals es van abocar deixalles a la porta hi ha els de Berga i Solsona, que mantenien la vigilància tot el dia, però en altres, com els de Manresa, que també van ser víctima d'aquestes accions, ja s'hi havia reduït la vigilància. En concret, des del 15 de maig, aquests jutjats ja estan subjectes a la mateixa vigilància que ara s'ha establert per a Berga i Solsona. Des de dilluns que ve, només la Ciutat de Justícia de Barcelona i la seu del TSJC tindran vigilància durant les 24 hores del dia.

El dispositiu Toga, que ha obligat a destinar un total de 470 agents a la seguretat dels edificis judicials, ha generat malestar, ja que ha obligat a reduir els efectius destinats a seguretat ciutadana.

A la Catalunya Central, segons fonts sindicals, Toga ha deixat el patrullatge sota mínims i en alguns moments amb només una patrulla per a tota la comarca del Bages i ha obligat a portar agents de la sala de comandament regional al Solsonès i al Berguedà per garantir la presència policial a la comarca més enllà de la patrulla que custodiava la seu judicial.