Un tractor i un camió s'accidenten a la Seu d'Urgell

Un tractor i un camió s'han accidentat aquest dijous al matí a la carretera N-260 al seu pas per la Seu d'Urgell. La topada, que ha tingut lloc a les 7.48 h, no ha provocat ferits. Els dos vehicles han topat al quilòmetre 225 de la via, segons fonts dels Bombers, que s'han desplaçat al lloc dels fets per netejar la calçada.