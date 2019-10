Manresa acull una sessió per tractarla planificació de les conques internes

Manresa ha acollit la tercera de les sessions informatives presencials del procés d'una participació per analitzar, debatre i consensuar les mesures que formaran la planificació hidrològica de les conques internes entre el període 2022-2027. L'acte, celebrat a la delegació territorial del Govern a la Catalunya Central, al Palau Firal, va incloure la participació de més de 50 participants, entre representants de les administracions, ajuntaments, agents i organitzacions dels sectors industrial i agrari, operadors de l'aigua, món científic i entitats ambientalistes. L'última sessió informativa serà a Granollers el 10 d'octubre. Després, encara hi haurà tallers sectorials i sessions. El darrer trimestre del 2021 es preveu celebrar la sessió, on s'informarà de les actuacions.