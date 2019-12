Arrestat per agredir la seva parella i deixar-la en un cotxe, a Bufalvent

Un veí de Manresa de 44 anys va ser detingut dimarts per presumptes maltractaments físics a la seva parella. Segons ha explicat la Policia Local, el servei de seguretat de Bufalvent va alertar el cos policial per un vehicle amb una persona dins que resultava sospitós. En arribar-hi, els agents hi van trobar una dona amb lesions evidents i ferides sagnants. La dona va dir als agents que la seva parella havia discutit amb ella i l'havia agredit, havia agafat les claus del cotxe i havia marxat. Es va fer recerca de l'home, que va ser detingut al seu domicili.