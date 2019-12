Crema una habitació d'un segon pis a la carretera de Ribes de Berga

Un incendi va cremar ahir un habitatge de Berga. El pis està situat al segon pis d'un bloc de quatre plantes del número 31 de la carretera de Ribes i el foc en va afectar una habitació, mentre que la resta de l'habitatge va quedar afectada pel fum. Els serveis d'emergències van rebre l'avís poc abans de 3/4 de 12 del migdia i els Bombers hi van treballar fins passada la una. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar set dotacions dels Bombers de la Generalitat, segons van informar fonts del cos. També s'hi van desplaçar la Policia Local i el SEM però no hi va haver danys personals. Segons les fonts, el pis estava buit quan es va produir l'incendi, les causes del qual s'estan investigant. El foc també va obligar a tallar el trànsit a la carretera de Ribes mentre treballaven per apagar les flames.