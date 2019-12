Dos detinguts per una nova violació a una menor, a Manresa

Els Mossos d'Esquadra van detenir dos joves de 19 i 22 anys, un dilluns i un dimarts, acusats d'agredir sexualment una noia menor de Manresa, de 17 anys, la matinada del 17 de novembre passat. Després de declarar davant del jutge aquest dijous, tots dos han quedat en llibertat. En total, un tercer home també està implicat en els fets, tot i que, de moment, no s'ha pogut identificar. Aquest és el quart cas i la cinquena víctima a la ciutat després de les denúncies de la fàbrica Vinyes, carrer Aiguader i carrer Hospital. Tres d'ells han passat en només mig any.

Mireia León, advocada de l'acusació, explica que els fets denunciats van tenir lloc al carrer Balmes de la capital del Bages, cap a la 1 de la nit del dia 17 del mes passat. La noia, diu, tornava cap a casa després d'acompanyar una amiga quan, passat l'ateneu Les Bases, va trobar-se amb un vehicle on, a dins, "hi havia tres joves bevent i escoltant música". La noia en coneixia un d'ells i va entrar al cotxe.

"Ella era al darrere amb dos dels nois i un altre seia al lloc del conductor; li van oferir beure d'una ampolla d'aigua que a dins hi havia algun tipus d'alcohol que no ha sabut dir què era i quan es va trobar malament i va dir que volia sortir, no la van deixar", relata León. A partir d'aquest moment, va començar l'agressió sexual per part dels dos acompanyants: "hi va haver penetració vaginal, anal i fel·lacions", afirma l'advocada, especificant que la víctima "plorava i va intentar defensar-se, tot i que no va poder evitar-ho" davant de la superioritat dels seus agressors. La persona que seia al davant també li va fer tocaments.

La noia "no recorda com va acabar despullada ni com va arribar a casa" i l'endemà, en despertar-se i anar al lavabo , va veure que sagnava. Tenia lesions, hematomes i una fissura anal. Aquest dijous, als jutjats de Manresa, se li ha fet una exploració per verificar el relat. La víctima coneixia un dels dos nois i ha pogut identificar l'altre, mentre que no ha pogut fer el mateix amb el tercer.

El jutge decreta llibertat amb mesures cautelars per als detinguts

Després de declarar aquest dijous al matí davant del jutge en funcions de guàrdia de Manresa, els dos detinguts han quedat en llibertat amb càrrecs. No obstant això, el jutge els obliga a comparèixer dos cops al mes als jutjats, se'ls hi ha impedit la comunicació amb la víctima i ha establert una ordre d'allunyament de 500 metres.

En paral·lel se'ls prohibeix estar a la via pública, a Manresa, de dilluns a divendres de 6 de la tarda a 7 del matí, i els caps de setmana de 3 del migdia a 3 de la matinada. La causa està oberta per agressió sexual.