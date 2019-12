Alarma a Sant Salvador per quatre robatoris i dos intents aquest desembre

Una nova onada de robatoris ha pertorbat la tranquil·litat a Sant Salvador de Guardiola. Segons ha explicat l'alcaldessa del municipi, des del dia 1 de desembre passat almenys se se n'han comès quatre i n'hi ha hagut dos intents més. Això, diu Mercadal, fa que «hagi augmentat la sensació d'inseguretat» i que temin sortir dels seus habitatges.

Arran dels fets, l'alcaldessa explica que han presentat una queixa formal davant dels Mossos d'Esquadra perquè no s'han personat als llocs del fets en cap d'aquests últims robatoris, i que en casos en què s'han disparat alarmes no hi han anat a fer cap comprovació. Segons Mercadal, els Mossos han demanat als guàrdies municipals que fessin acte de presència al lloc dels fets i que els afectats ho denunciessin a la comissaria de Manresa.

L'alcaldessa assegura que «sabem que som un poble petit i que tenen problemes de patrullatge», però insisteix que precisament pel fet de ser petits «necessitem ajuda per evitar la sensació d'inseguretat, però no en rebem».

La majoria de robatoris i intents s'han produït en domicilis del nucli de Sant Salvador de Guardiola i el Calvet, encara que un va ser durant la nit de l'1 de desembre, al pavelló municipal, quan van entrar en un despatx.

Pel que fa als robatoris a domicilis, el divendres 6 de desembre n'hi va haver un en un habitatge al Calvet, dissabte passat hi va haver un intent de robatori a Ca l'Esteve i ja aquesta setmana, dimarts dia 11, es van produir un robatori al nucli urbà i un altre al Calvet en un interval molt breu de temps. Finalment, dijous a la tarda es va produir un nou intent, segons ha explicat l'alcaldessa. En un dels casos, explica que els lladres, en ser descoberts, van marxar tan ràpidament que van deixar una escala al lloc.

En el cas dels domicilis, segons explica l'alcaldessa, es tracta de robatoris molt ràpids, de dos minuts com a màxim, i els lladres acostumen a emportar-se diners i joies.

Aquesta no és la primera onada de robatoris que es produeix al municipi. L'estiu passat, durant la celebració de la festa major al municipi també es van produir diversos robatoris en domicilis, alguns fins i tot en el transcurs d'un sopar de la festa major. Amb anterioritat, el mes de març passat també hi va haver una concentració de robatoris, i entre el desembre del 2918 i el gener passat, quan en només sis setmanes es van produir onze robatoris, arran dels quals els Mossos d'Esquadra es van comprometre a incrementar la vigilància.



Un vigilant més

L'alcaldessa també explicava que recentment el servei de vigilància municipal ha incorporat un nou vigilant, ara de forma interina, i que a partir de l'1 de gener serà a la plantilla fixa del consistori.