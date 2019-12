Reunió de la taula d'emergència per a l'abordatge de les violències sexuals, demà

La taula d'emergència per a l'abordatge de les violències sexuals de Manresa es reunirà demà a la tarda a l'ajuntament. A la reunió, programada per a les 6, està previst que tingui l'assistència de representants de tots els grups municipals i estarà presidida per l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent.

A la reunió també hi haurà representants del departament d'Interior; de Treball, Afers Socials i Famílies; de l'Institut Català de les Dones; de la Delegació del Govern a la Catalunya Central; i personal tècnic municipal de les diverses àrees. Aquesta reunió se celebrarà a l'ajuntament després que divendres passat ja es reunís la Junta Local de Seguretat, presidida pel conseller d'Interior Miquel Buch, en la qual també van participar l'alcalde i representants dels diferents cossos de seguretat.