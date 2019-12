L'acusació particular lluita perquè l'homicidi de fa 38 anys a Sant Salvador de Guardiola no quedi impune

La defensa de Manuel Macarro, l'home acusat d'haver matat la seva amant el 1981 a Sant Salvador de Guardiola, i la fiscalia s'oposen a l'obertura de judici oral contra ell perquè consideren que els fets ja han prescrit, mentre que l'acusació lluita perquè el cas no quedi tancat per sempre.

Xavier Alsina, advocat d'una de les acusacions particulars que representa la germana de la víctima, va explicar ahir a les portes dels jutjats de Manresa que, malgrat que ja hi ha acte d'obertura de judici contra Macarro, podria arribar a no celebrar-se perquè els homicidis prescriuen en un termini de 15 anys i la defensa ha presentat un recurs.

Per aquest motiu, el mateix advocat va explicar que «tem» que el crim quedi impune, tot i que va assegurar que «confia» en la possibilitat que se celebri el judici i sigui després quan l'Audiència de Barcelona resolgui el recurs de la defensa i consideri que el cas ha prescrit.

L'acusat, que viu a Castelló, va declarar ahir a través de videoconferència i va respondre les diferents preguntes que se li van formular. L'home va admetre que havia conegut i mantingut una relació extramatrimonial amb la noia que va ser trobada morta d'un tret el cap en un xalet de la urbanització de Ca l'Esteve de Sant Salvador de Guardiola.

Els fets es remunten a l'any 1981, quan l'home hauria matat una noia madrilenya de 25 anys que estava esperant un fill seu, tal com han confirmat les proves d'ADN. L'home, però, va negar saber que ella estava embarassada.

El cadàver no va ser localitzat fins al 1999, enterrat el jardí de la casa on ells dos havien conviscut uns dies a Sant Salvador de Guardiola. Posteriorment, i amb el cadàver al jardí, l'acusat hi hauria viscut durant uns vuit mesos amb la seva família.

El cos va ser localitzat el 1999, però no va poder ser identificat fins l'any passat, després que la germana de la víctima denunciés la seva desaparició per una qüestió d'herència.

Aquest cas ha generat una important expectació mediàtica, i ahir nombrosos mitjans de comunicació d'àmbit català i estatal eren a les portes dels jutjats de Manresa per informar-ne.