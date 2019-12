La Guàrdia Civil de l'Alt Urgell comissa tabac de contraban valorat en 35.000 euros

La col·laboració entre la Guàrdia Civil i la Gendarmeria francesa ha permès comissar en tres dies en diverses actuacions per ter-renys fronterers que separen Lleida i França tabac de contraban valorat en més de 35.000 euros així com 9.000 euros i 5.000 dòlars en metàl·lic. Les dues policies, amb la participació de la secció de la duana de la Farga de Moles, a l'Alt Urgell, i el servei de duanes francès, van detectar catorze infraccions els dies 11, 12 i 13 de desembre. Quatre d'elles van ser per contraban de tabac, dues a Lleida i dues a França.



Interceptats 6.680 paquets

En total es van comissar 6.680 paquets de tabac, dels quals 3.900 a Lleida, i més de dinou quilos de picadura de tabac, tots ells a Lleida també. El tabac comissat en territori de l'Estat espanyol està valorat en més de 21.000 euros. Les divises van ser comissades en territori francès.

A més dels comisos de la policia, durant aquests tres dies, es van detectar a la banda catalana set infraccions de la Llei d'Estrangeria i dues més de Seguretat Ciutadana. Segons la Guàrdia Civil, la col·laboració transfronterera entre Espanya i França és molt bona des de fa anys i ha millorat encara més aquest mes de desembre.