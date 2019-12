«El bisbe estava avisat i si ho hagués parat no s'hauria arribat fins aquí»

Diverses persones vinculades a la parròquia de Sant Vicenç que des de l'arribada de David de Vargas com a rector havien denunciat la seva gestió, mostren ara certa satisfacció per la detenció de l'exsacerdot. Tot i això, lamenten que hagin passat tants anys.

Rosa Serra, de la Secció d'En-terraments, recorda que «el bisbe estava avisat» de les accions de De Vargas i assegura que «si ho hagués parat en un primer moment no s'hauria arribat a tot això». Per a Serra, el mateix bisbe i el vicari general David Compte són els que «l'hi van passar tot per alt» i remarca que «quan ens vam queixar sempre es posicionaven a favor» de De Vargas. «Ara es volen presentar com a acusació particular. Quina barra!», sentencia. Assumpta Morilla, del col·lectiu Mossèn Rovira Tenes, també recorda que «nosaltres vam estar avisant el bisbat des del 2006. Si ho haguessin aturat, ara no hauríem arribat fins aquí i no hauríem vist aquestes imatges amb grans quantitats de diners». També lamenta que, malgrat haver estat expulsat del sacerdoci, «ell ha pogut continuar fent el que li ha donat la gana i vestit de capellà». Josep Santacreu, també del col·lectiu Rovira Tenes, definia De Vargas com un capellà que «només anava darrere dels diners» i que deia que «era l'amo de la parròquia, feia i desfeia com volia».