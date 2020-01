Deu mesos de presó per cobrar unes obres que no va fer mai

Un home ha estat sentenciat a 10 mesos i 15 dies de presó per estafar veïns del Bages que volien arreglar la cuina. L'acusat cobrava abans de fer les obres i, un cop rebia els diners, els veïns que ja havien pagat no sabien res més de l'individu.

La sentència del Jutjat Penal número 3 de Manresa arriba després d'un acord entre l'advocat de la defensa i la fiscalia. El condemnat, tot i tenir antecedents, no haurà d'ingressar a cap centre penitenciari perquè la condemna és inferior a dos anys. L'acusat, que és veí de Sabadell, s'anunciava a Internet per fer reformes a domicilis. El març del 2017, un veí de Manresa va contactar amb l'individu perquè volia fer unes obres de reforma a la cuina. L'acusat es va indentificar amb un nom fals, va fer un pressupost per a la víctima i es va desplaçar al seu domicili per donar més veracitat a l'estafa, segons consta en la sentència. Li va demanar que li pagués 1.500 euros, cosa que aquest veí va fer. A partir d'aquest moment la víctima li va ser impossible contactar més amb l'home, que ara ha estat sentenciat a Manresa.

No va ser l'únic cas. L'acusat va actuar una segona vegada, aquest cop al municipi de Sant Fruitós de Bages. Un veí del municipi bagenc va contactar amb l'individu perquè volia canviar els mobles de la cuina. L'acusat es va tornar a identificar amb un nom fals i va fer un pressupost per a la segona víctima. També es va desplaçar a la casa del veí estafat per prendre mides de la cuina i així fer creure a la víctima que realment faria els mobles.

L'individu, en aquest segon cas, va demanar 200 euros i el veí de Sant Fruitós els hi va donar. Unes setmanes més tard va demanar 300 euros més, i també els va rebre. La persona estafada, un cop va efectuar els pagaments, no va tornar a saber res del condemnat.

Per aquests fets, el Jutjat Penal 3 de Manresa l'acusa d'un delicte continuat d'estafa. En concepte de responsabilitat civil, l'acusat ha estat condemnat a retornar els diners, cosa que ja havia fet un cop es va arribar a l'acord de conformitat. També ha de complir 63 dies de feina a la comunitat.