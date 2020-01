La pressió veïnal aconsegueix fer fora els okupes problemàtics del carrer Moragas

Els okupes problemàtics del carrer Francesc Moragas de Manresa van decidir marxar davant la pressió veïnal. Les concentracions i cassolades diàries, la setmana passada, davant els despatxos que habitaven, van ser determinants perquè els onze okupes decidissin marxar i buscar un altre lloc on viure. S'estaven en uns despatxos del bloc número tres d'una illa d'habitatges, els dels números 66, 68 i 70, a tocar de la plaça Mil·lenari, al barri de Vall-daura.

Dimecres van decidir marxar i ahir els veïns ho van celebrar amb un dinar popular en què es congratulaven de poder entrar i sortir de casa amb tranquil·litat. I és que el malestar no parava de créixer des de feia un mes, quan els despatxos en desús del tercer bloc van ser ocupats. Els problemes van començar quan alguns okupes van començar a cometre petits robatoris al Mercadona que hi ha al costat dels blocs i embrutar l'espai comunitari. Més tard, quan alguns els cridaven l'atenció pel malestar que estaven creant, van començar les amenaces.

Des de llavors hi ha hagut denúncies dels veïns. L'última va ser la d'una veïna que participava fa una setmana en una de les concentracions davant dels despatxos i en un moment en què van sortir els okupes i s'hi van encarar, va rebre un cop per part d'un d'ells. La Policia Local reconeixia a aquest diari que no paraven d'anar-hi a fer-hi actuacions davant els greus problemes de convivència.

Reunió a l'ajuntament



Representants veïnals es van reunir dimecres a l'ajuntament amb l'alcalde, la regidora d'Acció Social, el de Seguretat Ciutadana, el d'Habitatge, una tècnica d'aquest darrer departament –a qui els veïns agraeixen la seva intervenció– i responsables de la Policia Local i els Mossos d'Esquadra. En aquesta trobada, a part de la gestora dels blocs, també hi va assistir un representant del Banc Santander, entitat propietària dels despatxos ocupats. Precisament el banc va presentar una denúncia, tal com reclamaven els veïns, i això va ser clau perquè dijous s'acabés de posar fil a l'agulla per evitar la tornada dels okupes.

Dimecres van marxar i dijous l'entitat bancària va tapiar i posar barres a les finestres. També van instal·lar alarmes i portes de seguretat per evitar que s'hi pugui accedir. A part, hi han posat vigilància privada 24 hores. La tècnica d'Habitatge de l'Ajuntament va anar al bloc afectat per comprovar que s'hi barraven els accessos als despatxos.

Els veïns ara diuen que estan tranquils. I és que un dels moments més àlgids del malestar veïnal va arribar el dia 25 de desembre, en ple Nadal, i el 26, quan els inquilins del bloc es van quedar sense subministrament elèctric perquè els okupes van manipular el quadre de llums.

Per solucionar aquest cas ha estat clau la pressió veïnal, amb concentracions davant els despatxos, i el fet que la policia hi hagués d'intervenir sovint. El fet que en els tres blocs -units per un pati comunitari- hi viuen uns 180 veïns i molts d'ells, que asseguraven que estaven atemorits, s'hagin implicat a fer fora els okupes, també ha estat determinant.