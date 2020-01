Una dona s'enfronta a nou mesos de presó per provocar un xoc contra l'exparella

La fiscalia demana una pena de 9 mesos de presó per a una dona a la qual acusa de xocar presumptament amb el cotxe expressament contra la seva exparella.

Segons l'escrit de conclusions provisionals de la fiscalia, l'acusada, B. G. C., estava al volant d'un Seat Ibiza quan la tarda del dia 6 d'abril del 2018, en una via a prop del CEIP Sant Jordi de Navàs, va conduir a una velocitat elevada per finalment xocar contra el vehicle que conduïa la seva exparella.

Arran del xoc, l'home va resultar amb lesions a la mandíbula i amb un esquinç cervical, que va requerir més de dos mesos de temps perquè es curessin.

Per aquests fets, el ministeri públic acusa la processada d'un delicte de maltractament amb lesió menys greu i un altre de danys. Pel primer dels delictes, reclama 9 mesos de presó per a l'acusada, a més de la privació del dret del sufragi passiu així com la prohibició de tenir armes durant dos anys i un dia. També demana que se li prohibeixi acostar-se i comunicar-se amb la víctima durant un període de tres anys. Pel segon delicte demana una multa de 6.000 euros.

El judici per aquest cas està assenyalat per a avui al matí als jutjats de Manresa.