Instal·len una malla al talús que va obligar a tallar l'N-260 al Pont de Bar

Els tècnics del ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana van instal·lar ahir una malla al talús on aquest dijous al matí hi va haver una esllavissada de roques i terra, la qual va obligar a tallar durant dotze hores la carretera N-260, la carretera que connecta la Cerdanya amb l'Alt Urgell, al seu pas pel Pont de Bar.

Segons va informar el subdelegat del Govern de l'Estat a Lleida, José Crespín, el pas alternatiu regulat amb semàfors habilitat aquest dijous a la nit en un dels car-rils de la via es mantindrà vigent, ja que, a banda d'aquesta mesura de protecció, serà necessari implementar noves actuacions en aquest punt. La circulació dels vehicles per aquesta zona, tant en direcció a l'Alt Urgell com a la Cerdanya, no va registrar retencions importants al llarg de la jornada d'ahir, malgrat les restriccions a què obligava aquest pas alternatiu entre cadascun dels sentits.

A banda de les tasques de protecció del talús on hi va haver els despreniments de roques i terra mitjançant la col·locació de noves malles, s'està acabant de determinar i concretar les mesures que caldrà dur a terme per tal de poder obrir la via totalment al trànsit, segons van informar des de la subdelegació del Govern de l'Estat a Lleida. Concretament, van explicar les fonts, s'està estudiant quina ha de ser l'estratègia a seguir, i es prioritzarà la seguretat del tram afectat.

La via, eix principal de comunicació entre l'Alt Urgell i la Cerda-nya, va reobrir amb pas alternatiu cap a dos quarts d'onze de la nit d'aquest dijous, un cop netejat tant el talús com el material que havia caigut a la carretera i amb el vistiplau dels tècnics del ministeri que es van desplaçar fins al punt de l'esllavissada.

La regulació del pas dels vehicles es porta a terme mitjançant dos semàfors i els cotxes han de circular per un únic carril, on es van instal·lar unes peces de formigó per separar-lo de la zona on els operaris continuen treballant per estabilitzar la muntanya.