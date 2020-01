UP acusa l'ACA de «negligència» en la gestió del desembassament de la Baells

El sindicat agrari Unió de Pagesos va afirmar que demanarà explicacions a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) pel que considera una gestió «negligent» del desembassament de la Baells durant el temporal Glòria.

El coordinador del sindicat a la Catalunya Central, Carles Mencos, considera que «es va afrontar un episodi de pluges sense capacitat per regular res» perquè amb l'embassament pràcticament al límit de la seva capacitat (97,5%) i davant l'alerta de l'arribada de fortes pluges, l'ACA va decidir no obrir comportes per tal d'alleugerir la situació. Una mesura, en canvi, que es va veure forçada a adoptar amb caràcter d'urgència el dia 23 de gener a causa de la precipitació acumulada un cop el temporal ja havia passat. En tan sols 12 hores es va passar de buidar 7,5 metres cúbics per segon a 250, quantitat que, segons el coordinador al Bages del sindicat, Josep Guitart, «és una bestiesa». «Sabent que venia la tempesta i que la nostra conca ja estava al 90% una setmana abans, per què van trigar tant a desembassar?», es pregunta Guitart.

El sindicat també denuncia que el creixement del Llobregat ha provocat danys com per exemple hivernacles que han quedat malmesos o camps de cereal que ja estaven sembrats i que han desaparegut. A la conca del Llobregat, segons el sindicat, els municipis més afectats han estat Sallent i Manresa, al Bages; i Sant Joan Despí i Santa Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat.

Als camps afectats, les pèrdues, segons Guitart, oscil·len entre el 30 i el 100%. Mencos assegura que en alguns casos les pèrdues podran quedar cobertes per les assegurances, però que en el casos en què els agricultors no tenen assegurança hauran d'assumir les pèrdues ells mateixos.

De tota manera, tant Guitart com Mencos asseguren que la principal preocupació d'Unió de Pagesos a la conca del Llobregat no és tant pel que ha passat sinó pel que hauria pogut passar en el cas que a la conca del riu s'hi haguessin acumulat unes quantitats de precipitació del nivell de la conca del Ter i també què podria passar en el futur, en el cas de situacions amb més acumulació de pluja al llarg del Llobregat i els seus afluents.

Mencos també lamentava que «ningú no es farà responsable de res, no hi haurà dimissions ni destitucions de qui havia de fer les previsions i no les va fer bé».

Les crítiques del sindicat agrari Unió de Pagesos se sumen a les de l'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, i a les de l'alcaldessa de Castellbell i el Vilar, Montserrat Badia, per la forma com l'ACA havia gestionat l'obertura de comportes a la Baells, que ja publicava Regió7 dissabte passat. De fet, aquests dos van ser els municipis més afectats, aigües avall del pantà, per la crescuda del riu durant el dijous al migdia i a la tarda, amb l'increment sobtat del cabal del riu ja que es va desbordar.

Com a mesura preventiva, a Sallent es va prohibir l'accés al camí de Cabrianes, es va tallar el Pont Nou durant unes hores, es va alertar els veïns de les zones més baixes i properes al riu perquè no hi aparquessin, i es va desallotjar la gossera. Segons va explicar Ribalta, la inundació ha provocat importants danys en mobiliari públic i donava per fet que caldrà substituir bancs, fanals i altres elements de les zones properes al riu. Per la seva banda, Badia deia que a Castellbell s'haurien de centrar a deixar netes les zones que van quedar inundades i plenes de fang. A Castellbell, dijous a la tarda es van desallotjar de forma preventiva uns 120 treballadors i veïns de zones a prop del riu.